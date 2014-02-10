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زين الكويتية تعين مسؤولين تنفيذيين جديدين

Mon Feb 10, 2014 10:35am GMT
 
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دبي 10 فبراير شباط (رويترز) - قالت زين الكويتية للاتصالات في بيان اليوم الإثنين إنها عينت مسؤولين تنفيذيين جديدين في القطاعين التجاري والاستراتيجي.

وجرى تعيين امرة جوركان في منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستراتيجية وكان يشغل المنصب ذاته في أوجيه تليكوم التي مقرها دبي وتملك حصة أغلبية في ترك تليكوم.

وجرى تعيين ألبرت فرنانديز رئيسا تنفيذيا للقطاع التجاري وعمل قبل انضمامه لزين بمناصب قيادية في فيمبلكوم وام.تي.ان وشركات أخرى.

وزين أكبر شركة اتصالات في الكويت وكانت تستحوذ على 39 بالمئة من إجمالي مشتركي الهاتف المحمول في البلاد نهاية 2013. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 