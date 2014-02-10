مقدمة 1-الكويت ترسي تحديث مصفاتين على 3 مجموعات مقابل 3.4 مليار دينار

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الكويت 10 فبراير شباط (رويترز) - قال المتحدث باسم شركة البترول الوطنية الكويتية اليوم الإثنين إن لجنة المناقصات المركزية وافقت على ترسية مشروع لتحديث مصافتي تكرير على ثلاث مجموعات مقابل 3.39 مليار دينار (12.03 مليار دولار).

وأوضح المتحدث خالد العسعوسي لرويترز أن تحالفا بقيادة شركة جيه.جي.سي اليابانية فاز بالحزمة الأولى من المناقصة والتي تتعلق بتطوير مصفاة ميناء الأحمدي مقابل 1.36 مليار دينار.

وفاز تحالف بقيادة بتروفاك البريطانية بالحزمة الثانية مقابل 1.07 مليار دينار وتتعلق بتطوير أجزاء من مصفاة ميناء عبد الله.

وفاز تحالف بقيادة فلور الأمريكية بالحزمة الثالثة بمبلغ 962 مليون دينار وتتعلق أيضا بتحديث أجزاء من مصفاة ميناء عبد الله.

وتوقع العسعوسي توقيع العقود مع التحالفات الفائزة في ابريل نيسان ليبدأ بعدها مباشرة تنفيذ المشاريع.

ويوجد في الكويت ثلاث مصاف لتكرير النفط بطاقة إجمالية نحو 930 ألف برميل يوميا منها 200 ألف برميل لمصفاة الشعيبة وهي أقدم مصفاة في الكويت و270 ألف برميل لمصفاة ميناء عبدالله و260 ألف برميل لمصفاة الأحمدي.

ومن المقرر أن يتم احالة مصفاة الشعيبة للتقاعد بعد أن يتم تشغيل المصفاة الرابعة التي تعتزم الكويت بناءها في منطقة الزور.