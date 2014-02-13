تباطؤ نمو المعروض النقدي الكويتي على أساس سنوي في ديسمبر

13 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت بيانات من بنك الكويت المركزي اليوم الخميس أن نمو المعروض النقدي (ن2) تباطأ إلى 9.5 بالمئة على أساس سنوي في نهاية ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 11.1 بالمئة في الشهر السابق.

ونما الإقراض المصرفي للقطاع الخاص 7.3 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر كانون الأول وهي أسرع وتيرة له منذ نوفمبر تشرين الثاني 2009 مقابل 6.4 بالمئة في نوفمبر الماضي.

المعروض النقدي (%) ديسمبر 2013 نوفمبر 2013 ديسمبر 2012 التغير السنوي (ن1) 12.4 18.1 23.7 التغير السنوي (ن2) 9.5 11.1 7.7 التغير السنوي (ن2-ن1) 8.5 8.8 3.0 مطالبات البنوك على

القطاع الخاص 7.3 6.4 2.8

الأصول الأجنبية للبنك المركزي بالمليار دينار 8.256 8.666 7.329 التغير السنوي (%) 12.6 17.3 14.3