ستاندرد اند بورز تثبت التصنيف الائتماني للكويت عند AA/A-1

وذكرت مؤسسة التصنيف الائتماني اليوم الجمعة أن الموارد الطبيعية التي تتمتع بها الكويت تمكنها من بناء مراكز مالية وخارجية قوية.

وقالت في بيان "النظرة المستقبلية المستقرة تمثل توازنا بين نظرتنا للمركز المالي والخارجي القوي للكويت وبين نظامها السياسي الذي تكثر فيه المواجهات وغير الشفاف في رأينا فضلا عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة وعدم تنوع الاقتصاد الذي صار نمو ناتجه المحلي الإجمالي الحقيقي ضعيفا بحسب نصيب الفرد."