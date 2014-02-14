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ستاندرد اند بورز تثبت التصنيف الائتماني للكويت عند AA/A-1

Fri Feb 14, 2014 6:32am GMT
 
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سيدني 14 فبراير شباط (رويترز) - ثبتت مؤسسة ستاندرد اند بورز تصنيف ديون الكويت طويلة وقصيرة الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية عند ‭AA/A-1‬ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وذكرت مؤسسة التصنيف الائتماني اليوم الجمعة أن الموارد الطبيعية التي تتمتع بها الكويت تمكنها من بناء مراكز مالية وخارجية قوية.

وقالت في بيان "النظرة المستقبلية المستقرة تمثل توازنا بين نظرتنا للمركز المالي والخارجي القوي للكويت وبين نظامها السياسي الذي تكثر فيه المواجهات وغير الشفاف في رأينا فضلا عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة وعدم تنوع الاقتصاد الذي صار نمو ناتجه المحلي الإجمالي الحقيقي ضعيفا بحسب نصيب الفرد."

(إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية)
 