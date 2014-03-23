بنك الخليج الكويتي يتطلع لمشاريع التنمية ويتوسع في خدمات الأفراد

الكويت 23 مارس آذار (رويترز) - يتطلع بنك الخليج الكويتي رابع أكبر بنك في البلاد للمشاركة في المشروعات التنموية الكبرى ويعمل في الوقت ذاته على التوسع في خدمات الأفراد.

وأقرت الكويت خطة تنموية في 2010 لمدة أربع سنوات حتى نهاية الشهر المقبل وتضمنت مشاريع تنموية تقدر بثلاثين مليار دينار (106.7 مليار دولار) لكن المراقبين يقولون إن القليل من هذه المشاريع الذي بدأ تنفيذه بينما ينتظر الباقي إقرار الحكومة له.

وتعيش الكويت عضو منظمة أوبك وضعا سياسيا مستقرا يقول المراقبون إنه يوفر فرصة تاريخية للمضي قدما في مشروعات التنمية التي ينتظرها المواطن وتنتظرها الشركات الخاصة والبنوك بعد فترة من عدم الاستقرار في أواخر 2012 وبداية 2013.

وقال عمر قتيبة الغانم رئيس مجلس إدارة بنك الخليج للصحفيين اليوم الأحد عقب انتهاء الجمعية العمومية "نحن جاهزون ليس فقط للخطة التنموية للحكومة ولكن أيضا لدينا خطة لخدمات الأفراد وأشياء أخرى .. نحن لا نسير فقط على خطى واحدة (بل) على خطوات."

وأضاف أن الإدارة التنفيذية مهتمة بخدمات الأفراد لاسيما أن عدد فروع البنك 57 فرعا في أنحاء الكويت وهو ما يعطي "قوة كبيرة".

كان بنك الخليج تعرض لأزمة في 2008 وبلغت خسائره في أكتوبر تشرين الأول من ذلك العام 375 مليون دينار جراء معاملات فى مشتقات مالية.

وقام البنك بناء على خطة إنقاذ وضعها بنك الكويت المركزي بزيادة رأسماله لتغطية الخسائر وشاركت الحكومة في هذه الزيادة وهو ما نتج عنه تملك الهيئة العامة للاستثمار حصة نسبتها 16 بالمئة.

وقال الغانم اليوم "الحمد لله نرى أن موقفنا في السوق زين .. وقوتنا في السوق كذلك."