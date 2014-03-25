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مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت يرتفع 2.89% في فبراير

Tue Mar 25, 2014 10:40am GMT
 
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الكويت 25 مارس آذار (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 2.89 بالمئة على أساس سنوي في فبراير شباط.

كان المؤشر ارتفع 2.9 بالمئة على أساس سنوي في يناير كانون الثاني الماضي.

وأضافت الوكالة الرسمية نقلا عن أرقام الإدارة المركزية للإحصاء أن المؤشر ارتفع في فبراير شباط 0.08 بالمئة عن الشهر السابق. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
 