إعادة-أمير قطر يطالب بفتح المعابر وفك حصار غزة ويتمنى الخير لمصر عبر الحوار

(لتصحيح خطأ طباعي في الفقرة الثالثة)

الكويت 25 مارس آذار (رويترز) - طالب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدول العربية المجتمعة في قمة الكويت اليوم الثلاثاء بالعمل على فتح المعابر وفك الحصار عن قطاع غزة متمنيا الخير لمصر التي وصفها بالشقيقة الكبرى عبر الحوار السياسي.

وتحظى غزة بمكانة خاصة لدى حكام قطر الذين اعتادوا استقبال قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تسيطر على القطاع كما كان أمير قطر السابق الشيخ حمد آل ثاني أول رئيس عربي يزور غزة ويعلن من هناك عن سلسلة من المشاريع التنموية.

وقال الشيخ تميم في كلمته أمام القمة العربية التي بدأت أعمالها اليوم الثلاثاء في الكويت "يتعين علينا نحن العرب جميعا أن نعمل على إنهاء هذا الحصار الجائر غير المبرر وغير المفهوم فورا وفتح المعابر أمام سكان غزة لتمكينهم من ممارسة حياتهم أسوة ببقية البشر."

وتساءل "بأي حق يسجن أكثر من مليون إنسان ويحول مكان سكنهم إلى معسكر اعتقال طوال ثمانية أعوام."

وأضاف أمير قطر "نحن نؤكد على علاقة الأخوة التي تجمعنا بمصر الشقيقة الكبرى التي نتمنى لها الأمن والاستقرار السياسي وكل الخير في الطريق الذي يختاره شعبها الذي ضرب أمثلة مشهودة في التعبير عن تطلعاته.

"ونتمنى أن يتحقق ذلك عن طريق الحوار السياسي المجتمعي الشامل."

وأكد أن التحولات الواسعة التي شهدتها المنطقة العربية خلال السنوات الثلاث الماضية أنعشت آمال الشعوب العربية بمستقبل أفضل تستحقه وجددت ثقتها بذاتها وبشبابها.