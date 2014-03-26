مقابلة-الشرق العربي للتأمين الأردنية تتوقع أداء أفضل في 2014

من هبة العيساوي

عمان 26 مارس آذار (رويترز) - قال مسؤول بارز في شركة الشرق العربي للتأمين أكبر شركات التأمين الاردنية من حيث الأرباح اليوم الأربعاء إنه يتوقع أداء أفضل للشركة هذا العام بعد مؤشرات جيدة للربع الأول مدعومة بنمو التأمينات الفردية والعامة.

وقال عصام عبدالخالق الرئيس التنفيذي للشركة التابعة لمجموعة الخليج للتأمين الكويتية في مقابلة مع رويترز إن ما يعزز هذا التفاؤل التحضير لتأمين مشاريع حكومية كبرى في الربع الثاني.

وحققت الشرق العربي للتأمين نموا في صافي ربحها العام الماضي بنسبة 23 بالمئة إلى 4.11 مليون دينار (5.8 مليون دولار).

وقال عبدالخالق إن إقبال شركات ومؤسسات أردنية على تأمين "الأخطار السياسية والإرهاب" زاد في السنتين الأخيرتين بشكل ملحوظ وكان عاملا آخر في تحسن آداء الشركة.

ويتوقع رئيس الشركة أن يرتفع صافي أرباحها في الربع الأول من 2014 نحو 15 بالمئة مع نمو التأمينات الفردية بشكل خاص.

وقال إن هناك تحسنا ملحوظا في الطلب على التأمينات التي تشمل التأمين ضد مرض السرطان وعلى السفر والبيوت والسيارات "مع زيادة الوعي التأميني لدى المواطنين على مثل هذا النوع من التأمينات."

وتوقع عبدالخالق أن يزداد إجمالي الأقساط التأمينية للشركة في الربع الأول بنسبة 20 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق.