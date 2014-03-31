بنك برقان الكويتي: المخصصات 238 مليون دينار أغلبها احترازية

الكويت 31 مارس آذار (رويترز) - قال رئيس مجلس إدارة بنك برقان الكويتي اليوم الاثنين إن مخصصات البنك بلغت 238 مليون دينار أغلبها احترازية.

كان بنك برقان الذراع المصرفية لمجموعة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) أعلن الشهر الماضي هبوط أرباحه 64 بالمئة إلى 20.1 مليون دينار (71.4 مليون دولار) في 2013 من 55.6 مليون دينار في 2012.