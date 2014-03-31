بنك برقان الكويتي يقول إنه سيرفع رأس المال هذا العام
دبي 31 مارس آذار (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لبنك برقان الكويتي اليوم الاثنين إن البنك يريد زيادة رأس المال هذا العام امتثالا لقواعد بازل 3 ولدعم النمو.
وقال إدواردو إيجورين للصحفيين على هامش الجمعية العمومية السنوية للبنك "نبحث الأمر مع البنك المركزي."
وأضاف "أعلم أننا قد نحتاج لزيادة رأس المال بنسبة 20 إلى 30 بالمئة."
وقال إيجورين إن الزيادة التي قد تحدث في الربع الثالث أو الرابع من العام الحالي قد تكون "رأسمالية خالصة" أو بسندات مستديمة أو بالاثنين معا وذلك بناء على نتائج المباحثات مع الجهات التنظيمية.
وبرقان مملوك بنسبة 58 بالمئة لمجموعة مشاريع الكويت (كيبكو). (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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