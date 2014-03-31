بنك برقان الكويتي يقول إنه سيرفع رأس المال هذا العام

دبي 31 مارس آذار (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لبنك برقان الكويتي اليوم الاثنين إن البنك يريد زيادة رأس المال هذا العام امتثالا لقواعد بازل 3 ولدعم النمو.

وقال إيجورين إن الزيادة التي قد تحدث في الربع الثالث أو الرابع من العام الحالي قد تكون "رأسمالية خالصة" أو بسندات مستديمة أو بالاثنين معا وذلك بناء على نتائج المباحثات مع الجهات التنظيمية.