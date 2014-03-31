مقدمة 1-بنك برقان الكويتي يقول إنه سيرفع رأس المال هذا العام
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من أحمد حجاجي
دبي 31 مارس آذار (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لبنك برقان الكويتي اليوم الاثنين إن البنك يريد زيادة رأس المال هذا العام امتثالا لقواعد بازل 3 ولدعم النمو.
وقال إدواردو إيجورين للصحفيين على هامش الجمعية العمومية السنوية للبنك "نبحث الأمر مع البنك المركزي."
وأضاف "أعلم أننا قد نحتاج لزيادة رأس المال بنسبة 20 إلى 30 بالمئة."
وقال إيجورين إن الزيادة التي قد تحدث في الربع الثالث أو الرابع من العام الحالي قد تكون "رأسمالية خالصة" أو بسندات مستديمة أو بالاثنين معا وذلك بناء على نتائج المباحثات مع الجهات التنظيمية.
وبرقان مملوك بنسبة 58 بالمئة لمجموعة مشاريع الكويت (كيبكو).
وخلال الجمعية العمومية وافق المساهمون على زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع إلى 173.6 مليون دينار (616.6 مليون دولار) من 162.2 مليون دينار لغرض توزيع سبعة أسهم لكل مئة سهم.
ووافقوا أيضا على زيادة رأس المال المصرح به إلى 250 مليون دينار. يتبع