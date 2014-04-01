تباطؤ نمو المعروض النقدي الكويتي على أساس سنوي في فبراير

أول أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت بيانات من بنك الكويت المركزي اليوم الثلاثاء أن نمو المعروض النقدي (ن2) تباطأ إلى 6.7 بالمئة على أساس سنوي في نهاية فبراير شباط مقارنة مع 8.2 بالمئة بعد التعديل في الشهر السابق.