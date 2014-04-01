تباطؤ نمو المعروض النقدي الكويتي على أساس سنوي في فبراير
أول أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت بيانات من بنك الكويت المركزي اليوم الثلاثاء أن نمو المعروض النقدي (ن2) تباطأ إلى 6.7 بالمئة على أساس سنوي في نهاية فبراير شباط مقارنة مع 8.2 بالمئة بعد التعديل في الشهر السابق.
ونما الإقراض المصرفي للقطاع الخاص 6.7 بالمئة على أساس سنوي في فبراير شباط انخفاضا من 7.3 بالمئة في الشهرين السابقين.
المعروض النقدي (%) فبراير 2014 يناير 2014 فبراير 2013 التغير السنوي (ن1) 15.0 12.0 (10.3) 18.2 التغير السنوي (ن2) 6.7 8.2 (7.8) 9.8 التغير السنوي (ن2-ن1) 3.8 6.8 7.2 مطالبات البنوك على
القطاع الخاص 6.7 7.3 2.9
الأصول الأجنبية للبنك المركزي بالمليار دينار 8.547 8.103 8.352 التغير السنوي (%) 2.3 1.8 18.5
ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية. القراءة السابقة بين قوسين. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.