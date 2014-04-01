مقدمة 2-"وصال كابيتال" يستثمر أكثر من 730 مليون دولار في مشاريع سياحية في المغرب

من زكية عبدالنبي

أول أبريل نيسان (رويترز) - قالت مصادر رسمية اليوم الثلاثاء إن صندوق الإستثمارالخليجي "وصال كابيتال" الذي انشأته الصناديق السيادية لاربع دول عربية خليجية للإستثمار في القطاع السياحي بالمغرب وقع اتفاقات بقيمة 737 مليون دولار لتنمية البنية التحتية السياحية لمدينة الدار البيضاء المغربية.

وقال بيان من القصر الملكي نشرته وكالة المغرب العربي الرسمية للأنباء إن العاهل المغربي الملك محمد السادس ترأس "حفل التوقيع على ثماني اتفاقيات تتعلق بمشروع (وصال الدار البيضاء-الميناء)."

واضاف البيان قائلا "وصال الدار البيضاء-الميناء يروم إعادة تحويل نشاط جزء من المنطقة المينائية للدار البيضاء بكلفة 6 مليارات درهم (نحو 737 مليون دولار أمريكي) كما يتوخى إطلاق ورش كبير للتأهيل يشمل مجموع الدارالبيضاء."

وقال البيان ان تأهيل المدينة يشمل "إحداث مركز حضري جديد على صعيد المدينة وتجمعاتها وتثمين الحي التاريخي للمدينة العتيقة وساحلها السياحي وإبراز المدينة بشكل واضح كوجهة رائدة للسياحة الثقافية وسياحة الأعمال والرحلات البحرية."

وكان المغرب وقع أواخر العام 2011 على تأسيس الهيئة المغربية للاستثمار السياحي تحت اسم "وصال كابيتال" بقصد تطوير القطاع السياحي الذي يساهم بنحو 10 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وتم تأسيس وصال كابيتال عبر شراكة بين مؤسسات تابعة لصناديق الثروة السيادية في قطر والإمارات والكويت والسعودية بالإضافة إلى المغرب بهدف استثمار ما بين 2.5 و4 مليار دولار في مشاريع سياحية في المملكة.

وقال البيان إن "وصال كابيتال الذي يعتبر أهم صندوق للصناديق السيادية بافريقيا" يعكس الثقة التي يحظى بها المغرب على الصعيد الدولي.

وأضاف أن "الأمر يتعلق بمبادرة جامعة تشكل دليلا إضافيا على عمق الشراكة المتميزة على أعلى مستوى الذي يربط المغرب ببلدان الخليج."

وكانت الدول الخليجية الأربع قد اتفقت في العام الماضي على منح المغرب حزمة مساعدات مالية تبلغ قيمتها الاجمالية 5 مليارات دولار.