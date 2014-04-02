وزير مالية تركيا: نهدف للإبقاء على التضخم بخانة الآحاد وخفض معدل الدين

الكويت 2 أبريل نيسان (رويترز) - قال وزير المالية التركي محمد شيمشك اليوم الأربعاء إن بلاده تهدف إلى الإبقاء على التضخم في خانة الآحاد وخفض معدل الدين للناتج المحلي الإجمالي خلال عامين.

وقال شيمشك خلال مؤتمر صحفي بالكويت "هدفنا أن يبقى التضخم رقما واحدا (في خانة الآحاد)... وخفض معدل الدين للناتج المحلي الإجمالي إلى 30 بالمئة خلال سنتين من 35 بالمئة حاليا."

وذكر الوزير أن معدل التضخم التركي سيبدأ في التراجع بدءا من النصف الثاني من العام الحالي بينما يزيد انخفاض قيمة الليرة من قدرة بلاده على المنافسة.

وعلى الصعيد السياسي ذكر شيمشك أن الانتخابات الأخيرة أكدت أن الاستقرار السياسي في البلاد لن يتعرض لأي خطر.