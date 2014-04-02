وزير النفط الكويتي يدشن مشروعا في ميناء الأحمدي بكلفة 140 مليون دينار

الكويت 2 أبريل نيسان (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن علي العمير وزير النفط الكويتي دشن مشروع بناء مرافيء القوارب الصغيرة في ميناء الأحمدي بكلفة 140 مليون دينار (497 مليون دولار).

وأضافت كونا في خدمة الرسائل الهاتفية أن تدشين المشروع جاء بحضور الرئيس التركي عبدالله جول الذي يزور البلاد حاليا.

وأرست شركة نفط الكويت الحكومية في يناير كانون الثاني الماضي المناقصة المتعلقة بالمشروع والبالغ قيمتها 137 مليون دينار على شركة اس.تي.اف.ايه التركية.

وقال أحمد الرشيد نائب العضو المنتدب لشركة نفط الكويت في حينها إن الشركة التركية ستقوم بإنشاء ميناء بسعة 70 قاربا من القوارب الداعمة للسفن النفطية في منطقة أبوحليفة ومضاعفة سعة ميناء الأحمدي الحالي.