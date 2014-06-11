التمدين الاستثمارية الكويتية ترفع حصتها في التمدين للامتيازات

الكويت 11 يونيو حزيران (رويترز) - قالت التمدين الاستثمارية الكويتية اليوم الأربعاء إنها زادت حصتها في التمدين للامتيازات القابضة إلى 80 بالمئة عن طريق شراء 60 بالمئة مقابل 22.5 مليون دينار (79.7 مليون دولار).

وأوضحت التمدين الاستثمارية في بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت أن الشراء تم من "أطراف ذات صلة" وأنها ستسدد المبلغ على دفعات خلال عام من الآن.

من ناحية أخرى قالت شركة التمدين العقارية الكويتية في بيان منفصل بموقع البورصة إنها باعت حصتها البالغة 20 بالمئة في التمدين للامتيازات القابضة إلى شركة تابعة لها مقابل 7.5 مليون دينار (26.5 مليون دولار).

وأوضحت التمدين العقارية أنها حققت ربحا من الصفقة قدره 821 ألف دينار.