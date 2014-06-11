بيان: التقدم التكنولوجي الكويتية توقع عقدا قيمته 60 مليون دينار
الكويت 11 يونيو حزيران (رويترز) - قالت شركة التقدم التكنولوجي الكويتية اليوم الأربعاء إنها وقعت عقدا قيمته 60 مليون دينار (212.6 مليون دولار) مع شركة الغانم انترناشونال للتجارة العامة والمقاولات متوقعة تحقيق ربح قدره أربعة في المئة من قيمة العقد. وأوضحت الشركة في بيان نشر على موقع بورصة الكويت الالكتروني أن العقد يتعلق "بتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة ومعدات طبية لمشروع مركز الكويت للسرطان – وزارة الصحة."
وأوضح البيان أن مدة العقد ثلاث سنوات.
وأضاف البيان "أن نسبة هامش الربح المذكورة هي نسبة تقديرية وغير ثابتة وتتغير صعودا وهبوطا على ضوء مراحل سير المشروع ومدة التنفيذ ونسبة الإنجاز ومدى تحقيق النتائج الفعلية بعد التنفيذ الكامل للمشروع وتسليمه للمالك."
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