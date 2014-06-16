شركة لأجيليتي الكويتية تحصل على حكم قضائي بمبلغ 68 مليون دينار

الكويت 16 يونيو حزيران (رويترز) - قالت أجيليتي الكويتية اليوم الاثنين إن شركتها جلوبال كليرينج هاوس سستمز حصلت على حكم قضائي يلزم المدير العام للإدارة العامة للجمارك بالكويت بصفته بدفع مبلغ 68 مليون دينار (241 مليون دولار).

وأوضحت أجيليتي في بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت أن الحكم جاء "عن جزء من الأضرار التي لحقتها (الشركة التابعة) بسبب عدم تنفيذ الإدارة العامة لبعض التزاماتها في عقد .. مشروع تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرافق الإدارة العامة للجمارك."

وأضاف البيان أن المحكمة ألزمت المدعى عليه بالفوائد القانونية بواقع سبعة بالمئة سنويا "اعتبارا من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا .. وألزمته المناسب من المصروفات شاملة أتعاب المحاماة."

وقالت أجيليتي إن الحكم "ليس له تأثير على البيانات المالية للشركة في الوقت الحالي حيث أنه حكم صادر من محكمة أول درجة ويجوز الطعن عليه بالاستئناف."