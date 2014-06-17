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‭شركة تابعة لبيت التمويل الكويتي تجري تسوية لاسترداد 75 ‬مليون دولار

Tue Jun 17, 2014 6:37am GMT
 
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الكويت 17 يونيو حزيران (رويترز) - قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) اليوم الثلاثاء إن شركة تابعة لإحدى شركاته التابعة له أجرت تسوية تستعيد بموجبها 75 مليون دولار كانت موضع نزاع قضائي.

وقال بيتك في بيان على موقع بورصة الكويت الالكتروني إن القضية تتعلق "بالإجراءات القانونية المتخذة ضد شركة نان هاي كوربوريشن ليمتد بمعرفة شركة بيتك آسيا شينزهين بينينسيولا وهي شركة تابعة لإحدى الشركات التابعة لبيت التمويل الكويتي للمطالبة بمبلغ 75.15 مليون دولار."

وأضاف البيان أنه تم التوصل إلي اتفاق مع شركة نان هاي كوربوريشن ليمتد لسداد المبلغ المستحق علي ثلاث دفعات يتم الانتهاء منها بحد اقصي نهاية العام الجاري.

وأكد البيان أن "قيمة الضمانات العينية تغطي كامل قيمة مبلغ المطالبة." (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير نادية الجويلي)
 