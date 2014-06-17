طيران الجزيرة الكويتية تحصل على 18.3 مليون دولار تسهيلات تمويلية
الكويت 17 يونيو حزيران (رويترز) - قالت مجموعة طيران الجزيرة الكويتية اليوم الثلاثاء إنها حصلت على تسهيلات تمويلية بقيمة 18.3 مليون دولار من المؤسسة العربية المصرفية ومقرها البحرين بهدف إعادة تمويل تسهيلات كانت قد حصلت عليها سابقا من بنك ناتيكسيس الفرنسي المتخصص في الاستثمار والتمويل.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الجزيرة مروان بودي في بيان تلقت رويترز نسخة منه "أتاح لنا تحسن أسواق التمويل فرصة لتخفيض تكلفة التمويل الذي اتخذناه سابقا الأمر الذي يمكننا من توظيف رأسمالنا بشكل أفضل وتعزيز الميزانية العمومية أيضا حتى يكون وضعنا المالي أكثر متانة."
ومدة التسهيلات التمويلية الجديدة خمس سنوات. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير نادية الجويلي)
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