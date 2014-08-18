وكالة: إصابة عاملين في حريق بمصفاة كويتية والإنتاج لم يتأثر
دبي 18 أغسطس آب (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويتية إن عاملين في مصفاة ميناء الأحمدي أصيبوا إثر نشوب حريق محدود أمس الأحد دون أن يؤثر على الإنتاج.
ونقلت الوكالة الرسمية عن بيان لشركة البترول الوطنية الكويتية أن الحريق اندلع في وحدة لمعالجة المخلفات وتمت السيطرة عليه سريعا.
وتابعت أن عددا من العاملين أصيبوا بإصابات طفيفة ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ونقلت الوكالة عن على عبد الله نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة أن منشآت المصفاة لم تتضرر من جراء الحريق وأن تحقيقا بدأ لتحديد سبب الحادث. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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