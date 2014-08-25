تراجع واردات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني 31.6% في يوليو

سول 25 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت بيانات من مؤسسة النفط الوطني الكورية اليوم الاثنين تراجع واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام الإيراني 31.6 بالمئة على أساس سنوي في يوليو تموز. وانخفض إجمالي واردات البلاد من النفط الخام 2.3 بالمئة إلى 81.4 مليون برميل الشهر الماضي. وتصدرت السعودية قائمة موردي الخام إلى كوريا الجنوبية في يوليو تموز تلتها الكويت ثم الإمارات وقطر وإيران. وبلغ إجمالي الواردات من السعودية 25.15 مليون برميل في يوليو تموز و165.7 مليون برميل منذ بداية العام. وفيما يلي جدول بواردات كوريا الجنوبية من أكبر خمسة موردين في يوليو تموز بالمليون برميل: البلد يوليو 2014 يونيو 2014 يوليو 2013 السعودية 25.15 22.7 22.8 الكويت 12.7 12 16 الإمارات 10.2 9.3 10.5 قطر 10.4 7.7 6.6 إيران 4 4.4 5.9 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)