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التضخم السنوي بالكويت يتباطأ إلى 2.71% في يوليو

Mon Aug 25, 2014 12:15pm GMT
 
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الكويت 25 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت أرقام رسمية اليوم الإثنين تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين في الكويت إلى 2.71 بالمئة على أساس سنوي في يوليو تموز الماضي مقارنة مع 2.9 بالمئة في يونيو حزيران.

وأوضحت البيانات التي نشرتها وكالة الأنباء الكويتية نقلا عن الإدارة المركزية للإحصاء استقرار أسعار المستهلكين على أساس شهري في يوليو تموز بعد ارتفاعها 0.2 بالمئة في يونيو حزيران.

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 1.96 بالمئة على أساس سنوي في يوليو تموز بينما استقرت مقارنة بالشهر السابق. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
 