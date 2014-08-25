التضخم السنوي بالكويت يتباطأ إلى 2.71% في يوليو

الكويت 25 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت أرقام رسمية اليوم الإثنين تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين في الكويت إلى 2.71 بالمئة على أساس سنوي في يوليو تموز الماضي مقارنة مع 2.9 بالمئة في يونيو حزيران.

وأوضحت البيانات التي نشرتها وكالة الأنباء الكويتية نقلا عن الإدارة المركزية للإحصاء استقرار أسعار المستهلكين على أساس شهري في يوليو تموز بعد ارتفاعها 0.2 بالمئة في يونيو حزيران.