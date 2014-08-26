الرئيس التنفيذي لكويت انرجي: العنف في العراق تجاوز أسوأ مراحله

ستافانجر (النرويج) 26 أغسطس آب (رويترز) - قالت سارة أكبر الرئيس التنفيذي لشركة كويت انرجي اليوم الثلاثاء إن أعمال العنف التي اشتعلت بالعراق في الآونة الأخيرة تجاوزت أسوأ مراحلها وإن شركات النفط تعمل في الغالب بصورة طبيعية مع استمرار عمليات التطوير وتدفق الصادرات وفقا للخطط الموضوعة.

وقالت أكبر لرويترز "أعتقد أننا تجاوزنا المرحلة الأسوأ وأن الأمور ستستقر بدءا من الآن."

وأضافت "معظم عمليات التطوير في العراق تسير وفق الخطة الموضوعة لها خاصة في الجنوب الذي ما زالت تعمل فيه أغلب الشركات العالمية وتسير فيه أعمال تطوير الحقول والصادرات بشكل طبيعي."