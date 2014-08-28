جدول-ارتفاع انتاج نفط أوبك 90 ألف ب/ي في أغسطس

28 أغسطس اب (رويترز) - فيما يلي جدول يظهر إنتاج نفط أوبك بالمليون برميل يوميا في يوليو تموز وأغسطس اب وفقا لنتائج مسح لرويترز نشر اليوم الخميس. ويشير المسح إلى ارتفاع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول 90 ألف برميل يوميا في أغسطس آب مقارنة عن الشهر السابق بدعم من زيادة في الامدادات من ليبيا وأنجولا وإيران. وظل المعروض من نفط أوبك فوق هدف المنظمة البالغ 30 مليون برميل يوميا. كانت أوبك أبقت خلال اجتماعها في 11 يونيو حزيران هدف الإنتاج دون تغيير للنصف الثاني من 2014. ارقام الانتاج بالمليون برميل يوميا. لا توجد حصص إنتاج معلنة لكل دولة من دول أوبك على حدة. إنتاج أغسطس إنتاج يوليو الجزائر 1.11 1.12 أنجولا 1.72 1.62 الإكوادور 0.55 0.55 إيران 2.83 2.78 العراق 2.94 3.08 الكويت 2.80 2.81 ليبيا 0.53 0.43 نيجيريا 1.95 1.93 قطر 0.72 0.71 السعودية 9.75 9.80 الإمارات 2.77 2.76 فنزويلا 2.48 2.47 إجمالي أوبك 30.15 30.06 - لم يتم تعديل أي أرقام لشهر يوليو تموز. لا يشمل هدف أوبك المكثفات ولا سوائل الغاز الطبيعي. ويهدف مسح رويترز إلى تقييم معروض الخام الذي يصل إلى السوق مع استبعاد الكميات المتجهة إلى التخزين. بيانات السعودية والكويت تشمل المنطقة المحايدة. بيانات فنزويلا تشمل النفط التخليقي المحسن. إنتاج نيجيريا يشمل إمدادات أجبامي ولا يشمل مكثفات أوسو وأكبو. (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)