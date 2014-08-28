جنوب افريقيا تخطط لجمع 500 مليون دولار من أول اصدار للصكوك

جوهانسبرج 28 أغسطس آب (رويترز) - اشار مسؤول بوزارة الخزانة في جنوب افريقيا اليوم الخميس الي ان الحكومة تخطط لجمع 500 مليون دولار على الاقل في أول اصدار لها من الصكوك الاسلامية.

وقال تشيبسو مواهلولي مدير إصدار وادارة الدين بالخزانة لرويترز "تتطلع جنوب افريقيا الي إصدار صكوك بحجم قياسي وسيكون أجل الاستحقاق متماشيا مع صفقات الصكوك الاخرى في السوق."

وفي العادة فانه يفهم من تعبير حجم قياسي إنه يعني 500 مليون دولار على الاقل. وخمس سنوات هي الاجل الاكثر شيوعا لمعظم إصدارات الصكوك الدولية وقال مسؤولون في جنوب افريقيا العام الماضي ان البلاد تميل نحو ذلك الأجل لبيع الصكوك التي ستكون مقومة بالدولار الامريكي.

وتقول الحكومة انها ستصدر صكوكا من اجل تنويع مصادر التمويل. وقال مواهلولي ان الحكومة استأجرت بي إن بي باريبا وستاندرد بنك ووحدة للاستثمار تابعة لبيت التمويل الكويتي لترتيب اجتماعات مع مستثمرين في اوروبا واسيا والشرق الاوصط بدءا من الثامن سبتمبر ايلول.

واضاف قائلا "إصدار للصكوك ربما يأتي في اعقاب تلك الاجتماعات لكن التوقيت سيتوقف على احوال السوق."