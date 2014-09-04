صحيفة: البترول الوطنية الكويتية تعتزم تمديد مناقصات مصفاة الزور

الكويت 4 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت صحيفة الراي الكويتية اليوم الخميس إن شركة البترول الوطنية الكويتية الحكومية تعتزم تمديد الموعد النهائي لتقديم عروض الشركات المؤهلة لمناقصات بناء مصفاة الزور التي تزيذ كلفتها عن 3.3 مليار دينار (11.6 مليون دولار) والمكونة من عدد من الحزم.

ونسبت الصحيفة للرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية محمد غازي المطيري قوله إن إغلاق مناقصات الحزم 1 و2 و3 كان مقررا في 26 أكتوبر تشرين الأول المقبل لكنه سيمدد نحو 10 أسابيع إضافية عازيا ذلك إلى "طلب ثلاث تحالفات من المؤهلين الخمسة فترة أطول لمزيد من الدراسة والتعرف على جميع الاعمال والتفاصيل الخاصة بالمشروع حتى تتمكن من تقديم عروضها بشكل صحيح ودقيق."

وأضاف المطيري أن الموعد النهائي لمناقصات الحزمتين 4 و5 للمصفاة تم تمديده أيضا إلى 9 نوفمبر تشرين الثاني بدلا من 14 سبتمبر أيلول الجاري.

والتحالفات المؤهلة لتنفيذ مشروع مصفاة الزور هي سايبم الايطالية وفلور الأمريكية وبتروفاك البريطانية وجي.جي.سي اليابانية وتي.ار الاسبانية وكي.بى.ار الأمريكية.

ومن المقرر أن تكون مصفاة الزور أكبر مصفاة نفط في الشرق الأوسط بطاقة تكريرة قدرها 615 ألف برميل يوميا. وستنتج المصفاة الجديدة وقود الديزل والبنزين والنفتا وزيت الوقود منخفض الكبريت لمحطات الكهرباء المحلية.

ويوجد في الكويت حاليا ثلاث مصاف لتكرير النفط بطاقة إجمالية نحو 930 ألف برميل يوميا منها 200 ألف برميل لمصفاة الشعيبة وهي أقدم مصفاة في الكويت و270 ألف برميل لمصفاة ميناء عبدالله و260 ألف برميل لمصفاة الأحمدي.

ومن المقرر أن يتم احالة مصفاة الشعيبة للتقاعد بعد أن يتم تشغيل مصفاة الزور التي تعتزم الكويت الانتهاء منها في 2019.

ومشروع محطة الزور الشمالية أحد مشاريع خطة تنمية حجمها 30 مليار دينار اطلقتها الكويت عام 2010. ومثل هذه المشروعات الضخمة تعد اختبارا للكويت التي تواجه صعوبة في تحديث البنية التحتية وجذب الاستثمار الأجنبي ويرجع ذلك جزئيا لعدم الاستقرار السياسي والبيروقراطية.

وأكد المطيري للصحيفة اليوم أن شركة البترول الوطنية "تسعى لإعطاء الفرصة للشركات والتحالفات لاستيفاء متطلباتها والرد على استفساراتها خصوصا أن عدد الأسئلة وصل إلى نحو 2300 سؤال تم الرد على نحو 60 في المئة منها من خلال فريق عمل تم تشكيله لهذه الغاية."