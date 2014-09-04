بورصتا مصر وقطر تسجلان مستويات قياسية جديدة وتراجع سوقي الإمارات

من أولجاس أويزوف

دبي 4 سبتمبر أيلول (رويترز) - ارتفعت البورصة المصرية مسجلة أعلى مستوى إغلاق في ست سنوات اليوم الخميس مدعومة بسهم المصرية للاتصالات بينما دفع سهم بنك قطر الوطني البورصة القطرية للصعود مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق. وتراجعت سوقا الأسهم في الإمارات.

وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.2 في المئة إلى 9650 نقطة بعدما قفز سهم المصرية للاتصالات التي تحتكر خطوط الهاتف الأرضي 5.8 في المئة في أعقاب موافقة الحكومة على خطة طال انتظارها لإصدار رخصة موحدة للهاتف الأرضي والمحمول.

وشكل سهم مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري أيضا دعما رئيسيا للمؤشر بصعوده 2.7 في المئة.

وارتفع مؤشر بورصة قطر 1.1 في المئة إلى 13986 نقطة مسجلا أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق. وبلغ المؤشر أيضا ذروة صعوده أثناء الجلسة عند 14039 نقطة لكنه أخفق في البقاء فوق المستوى النفسي المهم عند 14000 نقطة.

وصعد سهم بنك قطر الوطني 2.6 في المئة وكان الداعم الرئيسي للمؤشر. وزاد سهم صناعات قطر 1.1 في المئة. وسيجذب السهمان أغلب التدفقات المالية الجديدة إذا قررت إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق رفع وزن قطر على مؤشرها للأسواق الناشئة خلال مراجعة مقررة في نوفمبر كانون الثاني.

وقال أكبر خان مدير إدارة الأصول لدى الريان للاستثمار في الدوحة "شكلت الأموال الأجنبية معظم الأموال الجديدة التي تدفقت على السوق."

وهبط مؤشر سوق دبي واحدا في المئة بعدما بلغ مستوى مقاومة قرب أعلى مستوياته في يونيو حزيران 5192 نقطة.