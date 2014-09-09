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حصري-وزير: الكويت تعلق برنامجا لتشجيع الاستثمار الأجنبي

Tue Sep 9, 2014 8:31am GMT
 
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الكويت 9 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال وزير المالية الكويتي اليوم الثلاثاء إن الكويت ستعلق العمل ببرنامج "الأوفست" الذي يسمح للمستثمرين الأجانب بإقامة مشاريع مشتركة في التدريب ونقل التكنولوجيا وذلك كي لا يعرقل المشاركة الخارجية في الاقتصاد.

وقال الوزير أنس الصالح لرويترز "ينبغي أن نعيد النظر فيه" مضيفا أن شركاء أجانب كثيرين أبلغوا الكويت أن المشروع ليس مشجعا. وقال "لهذا السبب جمدناه كي لا يحول دون مجيء تلك الشركات." (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 