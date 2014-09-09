مقدمة 2-حصري-الكويت تتودد للمستثمرين الأجانب بتعليق برنامج الأوفست

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من أحمد حجاجي وديفيد فرنش

الكويت 9 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال وزير المالية الكويتي اليوم الثلاثاء إن بلاده قررت تعليق برنامج يلزم المستثمرين الأجانب الفائزين بعقود حكومية كبرى بالاستثمار في الاقتصاد المحلي وذلك في مسعاها لجذب مزيد من الشركات العالمية.

وقال الوزير أنس الصالح لرويترز "تقرر تجميده بشكل مؤقت. ينبغي أن نعيد النظر فيه" مضيفا أن كثيرا من الشركات العالمية انتقدت البرنامج.

وأضاف "لهذا السبب جمدناه كي لا يحول دون مجيء تلك الشركات."

وقال إن القواعد الجديدة قد تكون جاهزة في نحو ستة أشهر.

وأبدى رجل أعمال أجنبي سعادته بالخبر قائلا إن إجراءات البرنامج كانت تثني الشركات عن العمل في واحدة من أغنى دول العالم من حيث نصيب الفرد من الثروة.

وبعد أن كان يعتبر ذات يوم قاطرة الشرق الأوسط ظل الاقتصاد الكويتي يراوح مكانه منذ صدمة الاحتلال العراقي في 1990 و1991 ليتخلف عن ركب مراكز تجارية أنشط مثل دبي والدوحة.