شركة لبحرية الكويتية تفوز بمناقصة قيمتها 171.12 مليون دينار

القاهرة 10 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت شركة المقاولات والخدمات البحرية الكويتية اليوم الأربعاء إن الشركة الكويتية للحفريات التابعة لها فازت بمناقصة من شركة نفط الكويت قيمتها 171.12 مليون دينار (597.1 مليون دولار).