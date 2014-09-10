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وكيل وزارة النفط الكويتي: لسنا قلقين بشأن انخفاض أسعار الخام

Wed Sep 10, 2014 8:05am GMT
 
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الكويت 10 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال مسؤول كبير بوزارة النفط الكويتية اليوم الأربعاء إن بلاده عضو منظمة أوبك غير قلقة بشأن انخفاض أسعار الخام.

وأكد علي بن سبت للصحفيين على هامش اجتماع خليجي على ضرورة التنسيق بين دول مجلس التعاون في الشأن النفطي في ظل التطورات السياسية والاقتصادية المحيطة بالمنطقة.

وواصل خام برنت اليوم خسائره للجلسة الخامسة على التوالي ليظل دون 99 دولارا للبرميل وسط بواعث قلق من وفرة المعروض والطلب العالمي الضعيف. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت - تحرير أحمد إلهامي)
 