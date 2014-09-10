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الكويت تتوقع عودة سعر النفط للارتفاع والمحافظة على 100 دولار

Wed Sep 10, 2014 10:21am GMT
 
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الكويت 10 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت نوال الفزيع محافظ الكويت في منظمة أوبك اليوم الأربعاء إن انخفاض سعر النفط في الفترة الأخيرة يرجع إلى ارتفاع المعروض وتباطؤ الطلب الصيفي وتوقعت ارتفاع الأسعار مجددا والمحافظة على مستوى 100 دولار للبرميل.

وأبلغت الصحفيين "نتوقع أن تعود الأسعار إلى الارتفاع في الربع الثالث من العام الحالي .. خاصة أن هناك انخفاضا في المنتجات البترولية في الدول الغربية ... نتيجة للصيانة في المصافي.

"من المتوقع أن تعود الأسعار للارتفاع وأن تحافظ على مستوى 100 دولار خاصة أن العوامل الجيوسياسية في الشرق الأوسط وبعض دول افريقيا مازالت غير مستقرة."

وأضافت أن الوقت مازال مبكرا للتكهن بالقرار الذي سيخرج به وزراء نفط أوبك في اجتماعهم المقبل بعد شهرين. (تغطية صحفية أحمد حجاجي - تحرير أحمد إلهامي)
 