الكويت تسعى لزيادة إسهام الصناعات التحويلية في الناتج المحلي
الكويت 10 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة بالكويت عبدالمحسن المدعج اليوم الأربعاء إن الحكومة تهدف إلى زيادة إسهام قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي إلى 17 بالمئة سنويا وفق الخطة الإنمائية للدولة الممتدة من 2015 إلى 2020 وذلك من 5.6 بالمئة في 2012.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المدعج قوله إن الخطة الإنمائية الجديدة تستهدف رفع الصناعات التحويلية لتكون "رافدا مهما ومصدرا من مصادر زيادة الدخل الوطني.".
وتعتمد الكويت المصدرة للنفط وعضو منظمة أوبك على مصدر وحيد للناتج الوطني هو استخراج الخام وبيعه في الأسواق العالمية ما يجعل البلاد عرضة لمخاطر تقلبات الأسعار. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
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