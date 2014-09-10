الكويت تسعى لزيادة إسهام الصناعات التحويلية في الناتج المحلي

الكويت 10 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة بالكويت عبدالمحسن المدعج اليوم الأربعاء إن الحكومة تهدف إلى زيادة إسهام قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي إلى 17 بالمئة سنويا وفق الخطة الإنمائية للدولة الممتدة من 2015 إلى 2020 وذلك من 5.6 بالمئة في 2012.