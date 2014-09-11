مقدمة 1-وزير النفط الكويتي: هبوط الأسعار ليس كبيرا‭ ‬ولا حاجة لاجتماع طاريء لأوبك

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من أحمد حجاجي

الكويت 11 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي على العمير اليوم الخميس إن الإنخفاض الحالي في أسعار النفط كان متوقعا وليس كبيرا ولا يدعو لعقد اجتماع طارئ لمنظمة أوبك.

وقال العمير للصحفيين على هامش اجتماع وزراء النفط لدول مجلس التعاون الخليجي إن الهبوط الحالي "ليس هبوطا كبيرا.. كان متوقعا أن يكون هناك شيء من الهبوط نتيجة كثرة الانتاج خاصة في الولايات المتحدة."

وظل خام برنت فوق 98 دولارا للبرميل اليوم الخميس وسط مخاوف جيوسياسية في الشرق الأوسط لكن بواعث القلق من وفرة المعروض وضعف الطلب حدت من المكاسب بعد أن هبطت بالأسعار إلى أدنى مستوى في 17 شهرا في الجلسة السابقة.

وأضاف العمير "لازلنا نعتقد أن أسعار النفط في الوقت الحالي أسعارا مستقرة رغم الهبوط القليل الذي قد يتبعه إن شاء الله تعالى ارتفاع، نتيجة قدوم موسم الشتاء والحاجة للطاقة من جديد في كافة الدول."

وأكد العمير أن المستويات الحالية لا تدعو إلى عقد إجتماع طارئ لمنظمة أوبك. وقال "إلى الآن مطمئنين أن الأسعار لم تنخفض الانخفاض الذي يجعلنا في نوع من الدعوة لمؤتمرات طارئة أو غير ذلك."

وقالت وكالة الطاقة الدولية اليوم إن الطلب العالمي على النفط يتباطأ بوتيرة ملحوظة بفعل تعثر اقتصادات أوروبا والصين بينما تشهد الإمدادات زيادة مطردة ولاسيما من أمريكا الشمالية.