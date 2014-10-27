جدول-التضخم السنوي في الكويت 3.2% في سبتمبر

27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أصدرت الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت اليوم الاثنين البيانات التالية لأسعار المستهلكين في سبتمبر أيلول والتي تظهر أعلى مستوى للتضخم منذ ابريل نيسان 2012: التضخم (%) سبتمبر 2014 أغسطس 2014 سبتمبر 2013 التغير الشهري 0.8 0.1 0.4 التغير السنوي 3.2 2.7 2.9 ملحوظة: ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل أكثر من 18 بالمئة من سلة الأسعار 2.7 بالمئة على أساس سنوي و0.8 بالمئة عن الشهر السابق. ارتفعت تكاليف الإسكان التي تشكل نحو 29 بالمئة من إنفاق المستهلكين 4.4 بالمئة على أساس سنوي و0.8 بالمئة عن الشهر السابق. توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في سبتمبر أيلول أن يبلغ التضخم 3.3 بالمئة في المتوسط في 2014 و3.6 بالمئة في 2015 ارتفاعا من 2.7 بالمئة في 2013. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)