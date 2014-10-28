Wed 9 Aug 2017 | 15:12 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

الوطنية العقارية ويوباك الكويتيتان تبنيان مجمعا تجاريا في أبوظبي

Tue Oct 28, 2014 11:43am GMT
 
[-] نص [+]

الكويت 28 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت الشركة الوطنية العقارية وشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك) الكويتيتان اليوم الثلاثاء إن شركتين تابعتين لهما تعتزمان بناء مجمع تجاري في أبوظبي باستثمار للشركة التابعة ليوباك قد يصل إلى 225 مليون دولار.

وقالت يوباك والوطنية العقارية في بيانين منفصلين لبورصة الكويت "لا يمكن حاليا تحديد الأثر المالي المتوقع لهذا الاستثمار على البيانات المالية للشركة لأن الاتفاقية في صيغتها النهائية تحت قيد المراجعة للتوقيع."

وأضاف البيانان أنه سيتم الإعلان عن الأثر المالي المتوقع لهذا الاستثمار على بيانات الشركتين حسب تعليمات هيئة أسواق المال عند توقيع الاتفاقية النهائية. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
 