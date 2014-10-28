الوطنية العقارية ويوباك الكويتيتان تبنيان مجمعا تجاريا في أبوظبي

الكويت 28 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت الشركة الوطنية العقارية وشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك) الكويتيتان اليوم الثلاثاء إن شركتين تابعتين لهما تعتزمان بناء مجمع تجاري في أبوظبي باستثمار للشركة التابعة ليوباك قد يصل إلى 225 مليون دولار.

وقالت يوباك والوطنية العقارية في بيانين منفصلين لبورصة الكويت "لا يمكن حاليا تحديد الأثر المالي المتوقع لهذا الاستثمار على البيانات المالية للشركة لأن الاتفاقية في صيغتها النهائية تحت قيد المراجعة للتوقيع."