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محكمة دبي تأمر بنك ساراسين بدفع 10.45 مليون دولار لمستثمرين كويتيين

Thu Oct 30, 2014 5:51pm GMT
 
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دبي 30 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قضت محكمة في دبي بأنه يجب على بنك ساراسين السويسري ووحدته في الشرق الأوسط دفع 10.45 مليون دولار لأعضاء في عائلة الخرافي الثرية في الكويت بعد أن تبين أن المؤسستين الماليتين أساءتا بيع منتجات استثمارية قيمتها 200 مليون دولار.

وأظهرت وثائق المحكمة التي نشرت اليوم الخميس أن محكمة درجة أولى تابعة لمركز دبي المالي العالمي قضت بهذا التعويض هذا الأسبوع.

ويأتي هذا بعد حكم في أغسطس آب الماضي ضد بنك ساراسين والفرع التابع له اللذين حكم عليهما الآن بدفع تعويض قيمته 10.45 مليون دولار لثلاثة من أفراد عائلة الخرافي. وكان المدعون طلبوا تعويضا يزيد على 26.5 مليون دولار.

وقال حكم مصاحب لقرار التعويض إن المتهمين زوروا الحسابات.

ولم يمكن على الفور الوصول إلى مسؤولي ساراسين لسؤالهم التعقيب. وكان بنك ساراسين الذي نفى انه خرق أي قواعد أو قصر في الوفاء بأي التزام قال في أغسطس آب إنه سيقيم دعوى استئناف للطعن في الحكم الأولى. (إعداد محمد عبد العال للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
 