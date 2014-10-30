محكمة دبي تأمر بنك ساراسين بدفع 10.45 مليون دولار لمستثمرين كويتيين

دبي 30 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قضت محكمة في دبي بأنه يجب على بنك ساراسين السويسري ووحدته في الشرق الأوسط دفع 10.45 مليون دولار لأعضاء في عائلة الخرافي الثرية في الكويت بعد أن تبين أن المؤسستين الماليتين أساءتا بيع منتجات استثمارية قيمتها 200 مليون دولار.

وأظهرت وثائق المحكمة التي نشرت اليوم الخميس أن محكمة درجة أولى تابعة لمركز دبي المالي العالمي قضت بهذا التعويض هذا الأسبوع.

ويأتي هذا بعد حكم في أغسطس آب الماضي ضد بنك ساراسين والفرع التابع له اللذين حكم عليهما الآن بدفع تعويض قيمته 10.45 مليون دولار لثلاثة من أفراد عائلة الخرافي. وكان المدعون طلبوا تعويضا يزيد على 26.5 مليون دولار.

وقال حكم مصاحب لقرار التعويض إن المتهمين زوروا الحسابات.