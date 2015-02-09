الكويت تبدأ عملية تطوير كبرى لمصفاة ميناء الأحمدي

الكويت 9 فبراير شباط (رويترز) - قال متحدث باسم شركة البترول الوطنية الكويتية التي تمتلك مصافي النفط الحكومية اليوم الإثنين إن الشركة بدأت عملية تطوير تستغرق شهرا لمصفاة ميناء الأحمدي أكبر مصافيها والتي تبلغ طاقتها التكريرية 442 ألف برميل يوميا.

وقال المتحدث باسم الشركة خالد العسعوسي لرويترز إن المصفاة بدأت إجراء إصلاحات كبيرة لمرافق المعالجة الخاصة بها مؤكدا أن الطاقة الإجمالية لمعالجة النفط في المصفاة لن تتأثر بتوقف العمل بوحدات التكرير بينما ستتأثر مبيعات المشتقات الوسيطة قليلا.

وأوضح العسعوسي أن الوحدة سوف تعود للعمل في مارس اذار المقبل.

وقال إن من المتوقع حدوث نقص في منتجات البنزين بسبب الأشغال بالمصفاة لكن ستتم جدولة شحنات لسد أي نقص في الانتاج خلال هذه الفترة.