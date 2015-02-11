صحيفة: وزير النفط الكويتي يتوقع ارتفاع أسعار إلى 60 دولار بنهاية 2015

الكويت 11 فبراير شباط (رويترز) - نقلت صحيفة الراي الكويتية اليوم الأربعاء عن وزير النفط قوله إن أسعار النفط العالمية سوف ترتفع اعتبارا من النصف الثاني من العام الحالي بحيث يكون سعر البرميل بين 50 و55 دولارا للبرميل "وربما يصل إلى 60 دولارا للبرميل مع نهاية العام."

وأوضح العمير وفقا للصحيفة أن ارتفاع الأسعار مرتبط بمغادرة النفط ذي الكلفة العالية الأسواق بالإضافة إلى معدلات الانتاج وتحسن نمو الاقتصاد العالمي.

وأكد أن "تحسن النمو (بالاقتصاد العالمي) خلال النصف الثاني من العام الحالي سيدفع أسعار النفط نحو الصعود وربما تصل إلى 60 دولارا للبرميل مع نهاية العام."

وهبطت أسعار النفط للعقود الآجلة للمرة الأولى في أربع جلسات أمس الثلاثاء بعد ان حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن وفرة الامدادات ستزيد المخزونات العالمية قبل ان تبدأ تخفيضات الاستثمار في التأثير بشكل كبير على الانتاج.

وقالت الوكالة التي تقدم المشورة للدول الغربية بشان سياسة الطاقة ان مخزونات النفط في الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي مقرها باريس قد تقترب بحلول منتصف 2015 من المستوى القياسي البالغ 2.83 مليار برميل الذي سجلته في 1998 .