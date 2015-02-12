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نمو ربح البنك الأردني الكويتي 6% في 2014

Thu Feb 12, 2015 9:17am GMT
 
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عمان 12 فبراير شباط (رويترز) - قال البنك الأردني الكويتي أحد أكبر المقرضين في الأردن اليوم الخميس إن صافي ربحه نما في العام الماضي 5.8 بالمئة مقارنة مع العام السابق إلى 50.2 مليون دينار (70.8 مليون دولار).

وأضاف البنك الذي يملك بنك برقان الكويتي حصة الأغلبية فيه في بيان صحفي أن إجمالي الموجوات ارتفع 2.5 بالمئة في العام 2014 مقارنة مع العام 2013 إلى 2.61 مليار دينار.

وارتفعت نسبة كفاية رأس المال للبنك في 2014 إلى 17.23 بالمئة مقارنة مع 16.43 بالمئة في العام 2013.

(الدولار = 0.709 دينار) (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان هاتف 0096264657936 - تحرير مصطفى صالح)
 