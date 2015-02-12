الكويت توقف عمل جميع المرافيء النفطية بسبب سوء الأحوال الجوية
الكويت 12 فبراير شباط (رويترز) - قال خالد العسعوسي المتحدث الرسمي باسم شركة البترول الوطنية الكويتية الحكومية إن الكويت أغلقت اليوم الخميس جميع مرافئها النفطية بسبب سوء الأحوال الجوية.
وقال العسعوسي لرويترز إن الإغلاق سيستمر "لحين اشعار آخر" وحتى تتحسن الأحوال الجوية.
وتمر الكويت حاليا بموجة من الغبار الكثيف التي تغطي سماءها وتجعل مدى الرؤية محدودا للغاية.
وتبلغ الطاقة الانتاجية للكويت من النفط الخام حاليا نحو 3.15 مليون برميل يوميا يتم تكرير حوالي 940 ألف برميل منها في مصافي الكويت الثلاث. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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