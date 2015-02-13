مصادر: طقس سيء يعطل تحميل شحنات النفط في ميناء سيدي كرير المصري

لندن 13 فبراير شباط (رويترز) - قالت مصادر تجارية اليوم الجمعة ان سوء الاحوال الجوية يعطل تحميل شحنات النفط بميناء سيدي كرير في مصر مما يساهم في انخفاض امدادات الخام من منطقة البحر المتوسط.

وشهدت الكويت والعراق ايضا هذا الاسبوع تأجيلات في شحن النفط مرتبطة بالاحوال الجوية وهو ما ساعد اسعار الخام في الصعود الي أعلى مستوى لها هذا العام مع تخطى سعر خام القياس العالمي مزيج برنت مستوى 60 دولارا للبرميل.

والميناء النفطي في سيدي كرير تشغله شركة سوميد المصرية وهو نقطة عبور وتخزين رئيسية للخام في المنطقة.

ولم ترد سوميد على الفور على رسالة بالبريد الالكتروني اليوم الجمعة تطلب تعقيبا.

ووفقا لخدمة ايه آي اس لايف التي ترصد تحركات السفن فإن تسع ناقلات نفطية تنتظر حاليا خارج ميناء سيدي كرير ومن بينها ناقلة نفط كبيرة جدا (‭Very Large Crude Carrier ‬)‭ ‬وناقلتان سويزماكس (‭Suezmax‬).