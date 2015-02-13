ستاندرد اند بورز تثبت تصنيفها الائتماني السيادي للكويت عند (a/aa-1+)

13 فبراير شباط (رويترز) - أبقت وكالة ستاندرد اند بورز اليوم الجمعة تصنيفها الائتماني للكويت بلا تغيير عند (a/aa-1+) على الرغم من هبوط سعر النفط مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت ستاندرد اند بورز ان انخفاض اسعار النفط يقلل من الناحية الفعلية التوقعات للحسابات المالية والخارجية للكويت بالنظر على اعتمادها الكبير على النفط.

واضافت ان التوقعات المستقلبية المستقرة تشير الي ان الموازين المالية والخارجية للكويت ستبقى قوية مدعومة برصيد كبير من الاصول المالية.