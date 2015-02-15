مسؤول إماراتي: دول الخليج تواصل محادثات ضريبة القيمة المضافة

أبوظبي 15 فبراير شباط (رويترز) - قال مسؤول مالي في الإمارات العربية المتحدة إن دول الخليج تواصل مناقشاتها بشأن خطط فرض ضريبة القيمة المضافة في المنطقة الغنية بالنفط مضيفا أن من المقرر عقد اجتماع هذا الشهر بهدف حل نقاط الخلاف.

وتبحث دول مجلس التعاون الخليجي الست فرض ضريبة للقيمة المضافة منذ 2007 لتعزيز قاعدة الإيرادات وتجري مفاوضات مشتركة لتجنب أن تخسر أي دولة ميزتها التنافسية مع الدول الأخرى بالمنطقة.

ومع ذلك قد يعطي الانهيار الأخير في أسعار النفط دفعة لفرض الضريبة في ضوء العجز الميزانيات القياسي المتوقع أن تعاني منه معظم دول الخليج العربية في السنة المالية المقبلة في وقت تحجم فيه عن تقليص الإنفاق على البنية التحتية والرعاية الاجتماعية بهدف تطوير اقتصاداتها وتحسين مستوى معيشة مواطنيها.

وقال يونس حاج الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتية للصحفيين على هامش مناسبة إعلامية اليوم الأحد إن اللجنة اجتمعت عدة مرات لكنها لم تتوصل إلى شيء بعد.

وأضاف أن اللجنة ستجتمع مرة ثانية هذا الشهر لتسوية الأمور وأضاف أن النقاط العالقة الرئيسية تتعلق بفرض ضريبة القيمة المضافة على سلع وخدمات بعينها.

ولا تريد بعض الدول فرض الضريبة على الغذاء على سبيل المثال ويريد البعض الآخر استبعاد الرعاية الصحية.

ويضم مجلس التعاون الخليجي البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات.

واقترحت اللجنة فرض ضريبة بين ثلاثة وخمسة بالمئة لكن الخوري قال إنه لم يتم الانتهاء بعد من تحديد نسبة الضريبة.

ويحث مسؤولون في صندوق النقد الدولي منذ فترة طويلة دول مجلس التعاون على فرض ضريبة للقيمة المضافة كوسيلة لضمان تدفق الإيرادات الحكومية والتحوط من تقلب أسعار النفط.