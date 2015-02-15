مصر توقع اتفاقات بتروكيماويات مع شركات كويتية بقيمة 6.8 مليار دولار

القاهرة 15 فبراير شباط (رويترز) - قالت الحكومة المصرية اليوم الأحد إنها وقعت مذكرات تفاهم مع شركات كويتية لإقامة مشروعات للبتروكيماويات بقيمة 6.8 مليار دولار.

وقالت الحكومة في بيان إن رئيس الوزراء إبراهيم محلب شهد مراسم توقيع مذكرات التفاهم مع الشركات الكويتية فيما يتعلق بمشروعات من المقرر بدء تشغيلها في غضون ثلاث إلى خمس سنوات.

وأدى نقص إمدادات الغاز إلى تباطؤ مشروعات البتروكيماويات في مصر التي تعاني من أزمة طاقة.

وفي العام الماضي قالت الحكومة إنها تعتزم استثمار 14.5 مليار دولار في تطوير قطاعي التكرير والبتروكيماويات في غضون الخمس سنوات القادمة.

ووقع على مذكرات التفاهم اليوم شركات من بينها الشركة القابضة الكويتية المصرية وشركة بوابة الكويت القابضة وشركة بوبيان للبتروكيماويات الكويتية.

وبدأ الاقتصاد المصري في التعافي من تداعيات الاضطرابات السياسية والاقتصادية منذ الاطاحة بحسني مبارك عام 2011.