مقدمة 1-الكويت تدرس تمويل 70% من مشروع الوقود البيئي من خارج مؤسسة البترول

(لإضافة اقتباسات وخلفية وتفاصيل أخرى)

من أحمد حجاجي

الكويت 16 فبراير شباط (رويترز) - قال محمد غازي المطيري الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية اليوم الإثنين إن الشركة تدرس حاليا تمويل 70 بالمئة من مشروع الوقود البيئي الذي تبلغ كلفته الإجمالية 3.39 مليار دينار من خارج مؤسسة البترول الكويتية الحكومية.

وقال المطيري للصحفيين على هامش مؤتمر يعقد حاليا بالكويت إن شركة الوطني للاستثمار الكويتية هي مستشار التمويل وهي الآن "في مرحلة دراسة المقرضين الرئيسيين من المؤسسات الحكومية .. وبعدها إن شاء الله سيتجهون للبنوك العالمية والمحلية."

وأضاف المطيري أنه تم حاليا انجاز 18 بالمئة من المشروع الذي يهدف لتطوير مصفاتي الأحمدي وميناء عبد الله التابعتين لشركة البترول الوطنية الكويتية.

وفي 2014 تم ترسية المشروع على ثلاث مجموعات حيث فاز تحالف بقيادة شركة جيه.جي.سي اليابانية بالحزمة الأولى من المناقصة والتي تتعلق بتطوير مصفاة ميناء الأحمدي مقابل 1.36 مليار دينار.

وفاز تحالف بقيادة بتروفاك البريطانية بالحزمة الثانية مقابل 1.07 مليار دينار وتتعلق بتطوير أجزاء من مصفاة ميناء عبد الله.

وفاز تحالف بقيادة فلور الأمريكية بالحزمة الثالثة بمبلغ 962 مليون دينار وتهدف ايضا لتحديث أجزاء من مصفاة ميناء عبد الله.