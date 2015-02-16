نفط الكويت: زيادة الحفارات وطاقة إنتاج الخام رغم تراجع السعر

الكويت 16 فبراير شباط (رويترز) - قال رئيس شركة نفط الكويت اليوم الاثنين إن الكويت تنوي زيادة حفارات النفط والغاز بنسبة 50 بالمئة بحلول أوائل 2016 مع سعيها لتعزيز إنتاج الخام والغاز رغم انخفاض أسعار النفط.

وقال هاشم هاشم الرئيس التنفيذي للشركة التي تديرها الدولة إن البلد الخليجي ينوي نشر 120 حفارا للنفط والغاز بحلول مطلع العام المقبل ارتفاعا من 80 حاليا.

وقال "نواصل برنامجنا ونزيد الطاقة الإنتاجية ولاسيما في برنامج النفط والغاز. لن نتوقف ... ننمي أنشطتنا على صعيد الحفر."

وأضاف أن الشركة تريد زيادة طاقة الإنتاج الحالية البالغة حوالي ثلاثة ملايين برميل يوميا بمقدار 150 ألف برميل يوميا بحلول أوائل 2016.

كان هاشم أبلغ رويترز العام الماضي أن الكويت عضو أوبك تجري محادثات مع شركات نفط كبرى لتعزيز إنتاج الخام وتطوير حقول مثل برقان ثاني أكبر حقل نفط في العالم.