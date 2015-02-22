التجاري الكويتي يراجع إجراءات الرقابة بعد اختلاس 815 ألف دينار

الكويت 22 فبراير شباط (رويترز) - قال الناطق باسم البنك التجاري الكويتي اليوم الأحد إن البنك يراجع الإجراءات الرقابية بعد اختلاس 815 ألف دينار ‭‭)‬‬2.76 مليون دولار) من أحد فروعه.

جاء هذا في بيان أصدره البنك وتلقت رويترز نسخة منه بعد أن تداولت صحف كويتية خبرا لمصادر لم تسمها عن وقوع اختلاس بأحد البنوك المحلية دون تحديده بالاسم.

وقال المتحدث يعقوب الإبراهيم في البيان "الاختلاس المشار إليه وقع في أحد فروع البنك التجاري الكويتي حيث أشارت التحقيقات لشبهة قيام مديرة الفرع المذكور باختلاس مبالغ من حسابات بعض عملاء البنك تصل إلى حوالي815 ألف دينار كويتي تمت خلال فترة تزيد عن السنتين."

وأضاف البيان أن إدارة البنك سارعت باتخاذ الإجراءات اللازمة بما فيها إخطار بنك الكويت المركزي والتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للقبض على المشتبه بها.

وقال الإبراهيم إنه تم تشكيل فريق تحقيق من داخل البنك للوقوف على التفاصيل المرتبطة بحادثة الاختلاس مشيرا إلى أن البنك راعى أن يكون إفصاحه بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية المقررة.

وقال إن إدارة البنك سارعت باتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق العملاء وعدم تأثر أي حساب من حسابات عملاء البنك موضع الاختلاس "تطبيقا لمبدأ مصرفي ثابت بالوفاء بالالتزامات تجاه العملاء وعدم تأثرهم بمثل هذه الحوادث."