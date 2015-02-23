جدول-التضخم السنوي في الكويت ينخفض إلى 2.8% في يناير

23 فبراير شباط (رويترز) - أصدرت الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت اليوم الاثنين البيانات التالية لأسعار المستهلكين في يناير كانون الثاني: التضخم (%) يناير 2015 ديسمبر 2014 يناير 2014 التغير الشهري -0.1 1.0 0.2 التغير السنوي 2.8 3.0 2.9 ملحوظة: ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل أكثر من 18 بالمئة من سلة الأسعار 1.5 بالمئة على أساس سنوي في يناير كانون الثاني لكنها تراجعت 0.3 بالمئة عن الشهر السابق. ارتفعت تكاليف الإسكان - التي تشكل حوالي 29 بالمئة من نفقات المستهلكين - خمسة بالمئة على أساس سنوي واستقرت على أساس شهري. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)